職籃喊話年底上路 球員渴望看見籃壇改變

（中央社記者龍柏安台北28日電）中華職籃大聯盟（CBL）預計在今年11月2日上路，即便參與球隊還未底定，不過SBL超級籃球聯賽現役球星們都期盼職籃到來，他們共同心聲是：「我們希望看見改變。」

今年率領富邦勇士奪得隊史首冠的「本土洋將」蔡文誠，透露職籃初期一定會遭遇很多問題，也有可能許多細節與規範沒法一次到位，但他強調：「SBL當初也是一邊打，一邊進化，況且職籃籌備時間很短，就算有些瑕疵也不意外。」

蔡文誠強調，以球員立場來說，他們追求的是更高層級的賽事，更好的環境，若以這為出發點，應該要有多一些包容，讓職籃有時間和空間去改進。

而璞園建築混血射手簡浩則認為，職籃就算未必能帶給球員更高的薪資也無所謂，「至少要能把球迷帶進來，否則我們每天練球為了比賽，是要打給誰看」。

簡浩也說，台灣的籃球市場不像美國或中國這麼龐大，但大家都希望可以看到新的氣象，目前雖然不清楚職籃能否如期開打，至少給了球員們更多期待。

但也有球員私下表示，日前成立的中華職籃大聯盟，看起來根本就是中華籃協與SBL的翻版，不但看不出來有什麼不同，還有太多不確定性，如果他是球隊老闆也不敢貿然同意加入。

此外，也有球員疑惑說，他看了中華職籃大聯盟今天的相關新聞，卻不知道有哪幾支球隊要打，讓他很懷疑職籃能否如期上路，「最怕的是如果打到一半垮台了，那我們這些球員要怎麼辦」。（編輯：張芷瑄）1080528