林威廷逆轉滿貫砲 悍將勝獅重回第2名

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊30日在新莊球場迎戰富邦悍將隊，悍將靠著5局下林威廷轟出滿貫全壘打逆轉局勢，終場就以8比5擊退統一獅。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月30日

（中央社記者楊啟芳新北30日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅對富邦悍將，雖然悍將一開始處於落後，不過靠著5局下林威廷轟出逆轉滿貫全壘打，終場以8比5擊退獅隊，戰績重回第2名。

獅隊第1局林祖傑、蘇智傑就連續轟2發陽春砲，3局上方昶詠安打後，黃恩賜補上二壘安打，帶有1分打點，再利用蘇智傑的高飛球進到三壘，接著潘武雄擊出高飛犧牲打，獅隊取得4比0領先。

4局上高國慶遭觸身球，林祐樂敲出安打，方昶詠獲保送，黃恩賜擊出高飛犧牲打，獅隊再添1分。不過，下半局悍將開始反攻，蔣智賢安打後，利用高孝儀的安打及2次滾地球，跑回本壘，追回1分。

5局下悍將攻下大局，張正偉安打、胡金龍保送後，蔣智賢敲出安打，帶有1分打點，高孝儀選到保送後，下一棒林威廷轟出滿貫全壘打，一口氣逆轉以6比5取得領先，這也是林威廷生涯第3發滿貫砲。

7局下蔣智賢也補上一發2分砲，添得保險分，終場悍將就以8比5擊退獅隊，再度爬上第2名，不過僅與第3名獅隊差1場勝差。

目前悍將距Lamigo桃猿2場勝差，明天開始在桃園球場與桃猿的3連戰相當關鍵，悍將總教練陳連宏表示「拚了」。

悍將先發投手林煜清投3.2局，被敲6支安打，投5次四死球、1次三振，失5分。林煜清說：「今天表現不及格，給自己壓力太大，丟太小心，導致綁手綁腳，其實狀況不錯，直球、變化球都不錯，只是位置要再修正一下。」（編輯：唐聲揚）1080530