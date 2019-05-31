美中緊張 NBA中國行計畫不受影響

（中央社多倫多30日綜合外電報導）美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，聯盟球員正為今年稍晚的中國行做準備，他並不擔心美中之間的政治緊張和關稅戰問題會妨礙NBA的推廣。

在多倫多暴龍與金州勇士這場首次於美國以外登場的總冠軍賽開打前，席佛表示他和前NBA球星、現任中國籃球協會（CBA）理事長姚明已討論過，並希望「籃球外交」能繼美中1971年的「乒乓外交」後，再次扮演兩國關係的催化劑。

席佛說：「當下我還不擔心，我們和中國籃協保持著聯繫，我也直接和姚明談過。我們當然沒法置身全球政治之外，因此這（美中政治緊張）也是我們十分關注的發展。」

NBA球員今年稍後將征戰世界盃籃球賽，10月由詹姆斯（LeBron James）所領銜的洛杉磯湖人，則會與布魯克林籃網隊在中國打季前熱身賽。

今年中國也會自2007年後，再次派隊參加NBA在拉斯維加斯進行的夏季聯盟（Summer League）。

席佛說：「我相信只要能和中國籃協合作，我們將能做得更多，我們正在中國蓋籃球學校，幫助年輕球員成長，所以即便我們在中國已經很受歡迎，仍有很多事可以繼續做。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080531