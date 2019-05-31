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ELEVEN SPORTS與3電視業者談不攏 6月起斷訊

最新更新：2019/05/31 18:06

（中央社記者楊啟芳台北31日電）ELEVEN SPORTS與部分有線電視系統業者協商未果，自6月1日起，大豐、新高雄、台灣數位寬頻有線電視將不再擁有合法播出ELEVEN體育一台的權利。

ELEVEN SPORTS指出，與部分有線系統業者因版權授權費未有共識，為了維護著作權，3家有線電視系統業者包括大豐、新高雄、台灣數位寬頻有線電視，從6月1日起，無合法播出ELEVEN體育一台節目的權利。

ELEVEN SPORTS表示，雖然原本和中嘉業者也有版權費爭議，不過目前仍在協商，明天不會斷訊。與中嘉集團因2018年合約條款問題，期望在6月底前能達成版權授權費的共識。

中嘉旗下12家有線電視系統業者包括吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、雙子星、慶聯、港都、數位天空有線電視。

ELEVEN SPORTS表示，為了能讓公司永續經營，不斷嘗試各種方法和有線系統業者協商，希望能爭取到合理的版權費。2015年一開始希望讓大家認識ELEVEN SPORTS，同意用不收取版權費的方式讓大家了解頻道，2016年調整版權費，每戶收取1.5元，今年則調至5元。

ELEVEN SPORTS指出，「我們的努力和內容雖贏得部分有線電視系統業者肯定，但與部分業者仍無法達成共識，為了公司的健康營運我們決定挺身而出，為自己和觀眾爭取收視權益」。

ELEVEN SPORTS表示，版權費問題絕非漲價，只是希望能收取合理公平的版權費，可以製作和轉播更優質的節目給台灣的觀眾。

ELEVEN SPORTS擁有中職Lamigo桃猿、統一獅賽事轉播權，斷訊後在大豐、新高雄與台灣數位寬頻有線電視，將看不到統一獅、桃猿主場賽事，但可透過ELEVEN SPORTS官網、ELEVEN SPORTS APP及中華電信MOD、Hami TV、亞太電信GT TV、四季線上影視4gTV收看。（編輯：張雅淨）1080531

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