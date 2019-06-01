新北市潘文輝飆最速153公里 目標畢業160公里

玉山盃青棒賽新北市隊高一投手潘文輝，1日4強對台東縣隊後援投1局飆出生涯最速153公里，他也為自己設下高標，希望高中畢業前能投到160公里。中央社記者謝靜雯攝 108年6月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）玉山盃青棒賽新北市隊高一投手潘文輝，今天4強對台東縣隊後援投1局飆出生涯最速153公里，場邊觀眾、球探眼睛一亮，他為自己設下高標，希望高中畢業前能投到160公里。

108年玉山盃青棒錦標賽，新北市隊「火球男」潘文輝預賽曾投出生涯最速150公里，今天4強後援登板，全力催球速，用10球投1局，被敲出1支安打、無失分，球場計分板秀出最快155公里球速，場邊球探測到最快153公里，潘文輝再刷新個人生涯最快球速紀錄。

新北市隊總教練周宗志表示，潘文輝先前投出最快球速150公里是先發出賽，今天讓他後援上場，負擔1局投球局數，就是要讓他盡情的發揮球速優勢，他本來就有很好的球速優勢和潛能。

潘文輝才高一球速就不斷進步，他表示，先前先發出賽較緊張，今天因為隊友比賽前半段已將領先比分拉大，上場沒有後顧之憂的投，把球投到捕手想要的位置，看到投出計分板秀出155公里球速自己也嚇一跳。

潘文輝表示，教練團有提醒他，如果想要再讓球速進步，投球動作還需要更確實，肌力也需要持續的增加。

此次玉山盃除了潘文輝外，桃園市隊高一投手陳志杰也有投出150公里速球。潘文輝說，平時有關注陳志杰表現，「想著後面有人追上來，也是督促自己更進步的動力」，目標高三畢業以前投到160公里。（編輯：張雅淨）1080601