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董子恩2安3打點 桃園睽違4年再闖玉山盃冠軍戰

最新更新：2019/06/01 19:26
108年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰1日登場，桃園市隊打擊發揮，高一野手董子恩單場2安3打點，助隊以10比2擊敗高雄市隊，闖入冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝　108年6月1日
108年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰1日登場，桃園市隊打擊發揮，高一野手董子恩單場2安3打點，助隊以10比2擊敗高雄市隊，闖入冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝　108年6月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）108年玉山盃青棒賽4強，桃園市隊陳柏毓7局優質先發，桃園全場14安打擊發揮，高一野手董子恩單場2安3打點，桃園以10比2擊敗高雄市隊，睽違4年再闖冠軍戰。

桃園市隊今年已經先拿下美國小馬青棒中華代表權，但戰力依然不容小覷，此次玉山盃首戰輸球、落入敗部，但展現韌性，越打越順手，今天4強與上屆冠軍高雄市隊交手，投打都有不錯發揮。

桃園市先發投手陳柏毓投7局被敲6支安打，投出6次三振，失掉2分責失分，有效壓制高雄市隊打線，吳秉恩8局接手後援，投2局沒有失分，助球隊守住勝利。

今天比賽前半段兩隊互有攻勢，高雄市隊首局靠著接連2支安打先馳得點，桃園市隊3局追回1分、扳平比數，高雄市3局下半再靠著馬傑森適時安打、超前比分。

桃園市隊5局再起攻勢，邱郡、李灝宇接連安打上壘，董子恩適時安打一棒送回2分、翻轉戰局，桃園再靠著失誤、安打、暴投添分，一口氣打了10人次、攻下5分大局、奠定勝基，6局桃園市再起攻勢，林翊翔關鍵三壘打，一棒替球隊再添3分保險分。

桃園市隊總教練藍文成表示，今天打線中高一打者李灝宇、董子恩等人都有不錯的發揮，是除了拿下勝利外，最令教練團開心的事，董子恩是打擊狀況穩定，「想要解決他並不容易」。

董子恩在少棒、青少棒階段都當過國手，此次比賽雖然也想要再拚國手資歷，但也說前提還是團隊成績為重，今天打擊有不錯表現，並表示上場想著把壘上的跑者送回，確實打好每一顆球。

桃園曾在民國100年至103年間寫下玉山盃4連霸紀錄，104年冠軍戰不敵新北市隊、中斷連霸紀錄，前3屆比賽都沒能打進冠軍戰，今年重返冠軍戰，將再度與新北市爭冠，藍文成表示，新北市隊投手群應該是目前各隊最完整，「但棒球是圓的，大家實力五五波」。（編輯：張芷瑄）1080601

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