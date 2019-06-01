陳柏毓飆速率桃園晉級 連2年打玉山盃更成熟

（中央社記者謝靜雯台北1日電）108年玉山盃青棒賽桃園市投手陳柏毓4強扛先發，總計投7局失掉2分，優質先發率隊搶進冠軍戰，最快球速149公里；陳柏毓連2年打玉山盃自評心態更成長，遇到狀況更知道怎麼調整。

玉山盃青棒錦標賽4強，桃園市隊與高雄市隊交手，桃園市隊由高二投手陳柏毓先發，陳柏毓也是具有球速優勢的球員，今天比賽前半段有點狀況，但3局過後回穩，找回節奏，順利完成教練團交代任務。

陳柏毓表示，今天比賽前半段狀況不好，但教練團不斷提醒把節奏放慢一點，加上一開始球速有點衝太快，3局過後配球和配速都有調整，今天上場就是想辦法在限制球數內把投球局數拉長。

陳柏毓去年高一時就有打玉山盃，也有被選入U18亞洲青棒錦標賽中華代表隊，雖然出賽數不多，但為備受期待的潛力投手，想要突破150公里球速不是難事；陳柏毓今年再參加玉山盃，他說心態上更成熟，去年參賽時還是菜鳥，出賽表現不好會很難過、不知怎麼調整，有了去年的經驗，今年碰到狀況更知道怎麼面對。

陳柏毓今天先發總計用106球投7局失掉2分責失分、拿下勝投，但因投球數限制，明天冠軍戰不能再登板投球，此次玉山盃投球任務結束，他自評這次表現80分，也希望未來投球數可以更精簡，拉長投球局數。（編輯：張芷瑄）1080601