桃猿動紫趴　李佳薇壽星加持開唱

中職Lamigo桃猿隊1日在桃園主場持續舉辦主題活動動紫趴，賽後由壽星、歌手李佳薇（右）領銜開唱，球星余德龍（左）驚喜送上蛋糕慶生。中央社記者張新偉攝 108年6月1日

（中央社記者張新偉桃園1日電）中職Lamigo桃猿隊5月31日起一連3天在桃園主場舉辦動紫趴，今天賽後由壽星李佳薇領銜開唱，球星余德龍驚喜送上蛋糕，全場上萬球迷歡唱生日快樂歌。

Lamigo桃猿隊年度主題活動動紫趴，將棒球與音樂祭結合，今天由藝人李佳薇、黃小琥與潘瑋柏連續開唱，李佳薇賽後在三壘看台上演出，溫柔嗓音征服全場，也說剛到球場時，桃猿隊剛好在那一局打下10分大局，直說是她這個壽星加持。

除了賽後活動滿滿，賽前也由知名戲劇女星李燕擔任開球嘉賓，專屬啦啦隊LamiGirls成員5局中場則特別組成動紫趴限定團體天菜熱音社，展現打鼓、鋼琴等才藝。

適逢週休假日，今天動紫趴共吸引1萬4441名球迷進場同樂，桃猿更是火力全開，則全場敲出23支安打，包含朱育賢與陳晨威的全壘打，攻下16分打退悍將。1080601

中華職棒Lamigo桃猿隊年度主題活動「動紫趴」，將棒球與音樂祭結合，吸引民眾到球場觀戰，適逢週末假期，1日共吸引1萬4441名球迷進場同樂。中央社記者張新偉攝 108年6月1日

中職Lamigo桃猿隊5月31日起一連3天在桃園主場舉辦「動紫趴」，1日賽後邀請當天壽星、歌手李佳薇（右）領銜開唱。中央社記者張新偉攝 108年6月1日

中華職棒1日在桃園球場進行富邦悍將與Lamigo桃猿賽事，主場桃猿隊舉辦動紫趴，賽前邀請藝人李燕擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 108年6月1日

中職Lamigo桃猿隊主題活動動紫趴1日在桃園球場持續登場，賽後由「滅絕師太」黃小琥深情演唱，溫柔嗓音迷倒全場。中央社記者張新偉攝 108年6月1日

歌手潘瑋柏1日晚間現身桃園球場，為中職Lamigo桃猿隊的主題活動動紫趴獻唱，全場球迷嗨翻。中央社記者張新偉攝 108年6月1日