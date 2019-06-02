洋基桑傑士棒子火燙 致勝2分砲轟垮紅襪

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基強打捕手桑傑士本季復活，今天轟出致勝2分砲，助球隊打破僵局，在主場以5比3擊敗宿敵波士頓紅襪隊。紅襪苦吞4連敗，兩隊勝差擴大到9場半。

桑傑士（Gary Sanchez）昨晚以關鍵牽制化解失分危機，是洋基致勝功臣之一，今晚則以手中火燙的棒子建功。本季恢復重砲身手的他近9場先發第6度開轟，以18轟暫居美國聯盟全壘打王，並追平上季全壘打總數。

紅襪2局上先馳得點，李昂（Sandy Leon）把握兩人出局、得點圈有人打擊機會，敲出中間方向穿越安打，打回一分。

洋基下半局還以顏色，打擊近況火熱的厄謝拉（Gio Urshela）與勒梅休（DJ LeMahieu）分別敲出適時安打，打回壘上隊友。洋基這局以5支短程安打攻下3分，超前比數。

紅襪不甘示弱，單場3安的柏格茨（Xander Bogaerts）4局上揮出左外野方向陽春砲，本季第11轟出爐。李昂隨後再敲帶有一分打點的安打，助紅襪扳平比數。

戰局僵持到5局下，桑傑士在兩人出局、二壘有人情況下，將紅襪先發投手波塞羅（Rick Porcello）一記外角滑球扛出中右外野全壘打牆，這發2分砲替球隊奠定勝基，洋基球場爆滿觀眾歡聲雷動。

洋基此役派出以9勝暫居大聯盟勝投王的海爾曼（Domingo German）先發，他僅投3.2局就用87球，被敲6支安打，失3分，送出本季單場次多的8次三振，無關勝敗。

海爾曼退場後，洋基採取投手車輪戰，5任中繼投手都未讓紅襪再越雷池一步。終結者柴普曼（Aroldis Chapman）9局上登場關門，無人出局被攻占一、二壘，先製造雙殺，再以內野滾地球拿下最後一個出局數，本季第17次救援成功到手。

紅襪此役敲出11支安打，與洋基平分秋色，但得點圈有人情況下14打數僅2安打，全場留下10個殘壘，成為勝負關鍵。波塞羅先發主投4.2局，被敲9支安打，失5分，吞下本季第5敗。

洋基連兩晚擊敗紅襪，連9個系列賽勝多敗少，戰績38勝19敗，在美聯東區領先坦帕灣光芒2.5場勝差，榜首愈坐愈穩。紅襪戰績29勝29敗，暫居美聯東區第3。（編輯：馮昭）1080602