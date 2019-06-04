亞洲田徑大獎賽重慶站 陳奎儒110欄奪金

（中央社記者龍柏安台北4日電）感冒一整週沒練，加上賽前只練了一天，台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，今天在亞洲田徑大獎賽重慶站首站沒能再締新猷，但仍以13秒58衝線奪金。

亞洲田徑大獎賽本週在重慶連比2場，今天結束後2天將進行第2站，陳奎儒在5月底的台灣國際田徑公開賽，才飆出全國新猷的13秒34，距奧運參賽門檻13秒32僅差0.02秒，沒想到比賽結束後，就因感冒影響備戰進度，整整1週完全沒法訓練。

陳奎儒賽後坦言，直到昨天才開始恢復訓練，對於自己的成績，他苦笑說：「還可以。」而指導教練王國慧也說，陳奎儒在身體狀況不理想的前提下，還能跑出13秒60內的成績，「勉強可以接受。」

3天後，陳奎儒將再參加大獎賽第2站，王國慧則坦言，不會急於拼達標，「這兩站就當成訓練一部分，等他回來調整後，再做打算。」

今年陳奎儒先在亞洲田徑錦標賽跑出平全國的13秒39鍍銅，台灣公開賽則締造全國新猷奪金，因此王國慧強調：「陳奎儒今年賽季的狀況非常好，我們有信心一定可以達標，只是時間早晚的問題。」

王國慧並透露，目前陳奎儒的速度已有明顯提升，關鍵是技術無法銜接上來，因此接下來的重點是針對技術上做修正，也會在體能的弱項做重點加強。（編輯：陳俊碩）1080604