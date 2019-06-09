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林子偉傷後首場復健賽 比5局2打數無安打

最新更新：2019/06/09 12:58

（中央社記者楊啟芳台北9日綜合報導）旅美紅襪隊野手林子偉自從5月初因盜壘導致左膝受傷後，經過1個多月傷勢好轉，今天首度在3A打復健賽，總共在場上打5局，2打數無安打。

林子偉在台灣時間5月2日才敲出大聯盟生涯第35支安打，超越胡金龍成為大聯盟台灣安打王，隔2天對芝加哥白襪盜二壘時傷到左膝，為左膝內側副韌帶（MCL）扭傷及膝骨挫傷，被列入10天傷兵名單。

不過林子偉傷後都隨隊接受防護員治療，紅襪主場賽事休息區仍能見到他的身影，經過1個多月傷勢逐漸好轉，於紅襪3A球隊所在的羅德島州包塔克特（Pawtucket）訓練，今天首度投入3A賽事打復健賽。

紅襪3A今天對明尼蘇達雙城3A的比賽，林子偉先發打第2棒，鎮守游擊，第1局首打席擊出左外野方向飛球出局，第4局也擊出左外野飛球出局，直到第5局結束後退場，總計2打數沒有安打，目前打擊率2成67。

目前林子偉在大聯盟出賽13場，敲出4支安打，包含2支二壘安打，打擊率2成；在3A則是出賽8場，敲出8支安打，包含3支二壘安打，打擊率2成67。（編輯：張雅淨）1080609

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