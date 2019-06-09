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19名勇腳費時2年7個月 分段步行環島

最新更新：2019/06/09 18:50

（中央社記者龍柏安台北9日電）由希望基金會董事長、「飛躍羚羊」紀政所發起的希望30感恩健走，透過分段方式徒步環島，歷時2年7個月，共計有19名勇腳全勤並完成任務，獲贈證書與紀念T恤。

2016年恰逢希望基金會成立30週年，首度發想透過雙腳環台，當年11月19日在淡水聖約翰科技大學校門口出發，由於擔心步行環島所耗費的時間太長，因此突發奇想，讓參與民眾可採分段方式完成。

今天來到活動最後一站，上午11時參與民眾從淡水紅樹林捷運站前出發，約下午2時抵達當年的出發地聖約翰科技大學，共有19名勇腳透過雙腳，完征1111公里的環島健走。

在19名完成徒步環島的民眾當中，共有10名男性、9名女性，最年輕的40歲，最年長的高齡71歲，其中包括3名70歲以上的長者。

完成者中包括國泰醫院物理治療師簡文仁，活動結束後，他代表所有完成者致詞表示，這次的環島健走就是「有志者事竟成」最好的典範。

簡文仁也透露，徒步環島一直以來都是他的夢想，「用雙腳一步一腳印走過台灣每一個角落，才能真正體會台灣的美，像北海岸我經常開車經過，但用走路的感覺完全不一樣，尤其東台灣、南台灣，很多地名連聽都沒聽過，但走過後會留下更深刻的印象。」（編輯：管中維）1080609

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