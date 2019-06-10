高國輝開始打擊練習 力拚上半季末歸隊

中職富邦悍將隊高國輝5月初因為左側腹肌拉傷下二軍，10日他在台北出席中職明星賽記者會時透露，目前已經開始打擊練習，希望最快上半季結束前可以歸隊。中央社記者謝靜雯攝 108年6月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職富邦悍將主力野手高國輝，5月初因為左側腹肌輕微拉傷下二軍，今天出席中職明星賽記者會，高國輝透露恢復進度比較慢，目前開始打擊練習，希望最快上半季結束前可以歸隊。

高國輝本季狀況多，開季打擊狀況不理想，下二軍調整，4月底升上一軍，但5月7日再因為左側腹肌拉傷下二軍，目前本季一軍出賽僅14場，總計38打數敲出8支安打、1發全壘打，打擊率2成11，5月下到二軍後持續復健，傷後還沒有二軍出賽紀錄。

中華職棒今天舉行明星賽冠名暨售票記者會，高國輝出席記者會表示，今年明星賽方式改變，由中華隊與中職明星隊交手，「兩邊都不想輸，也有不能輸的壓力，相信應該會很精彩」。

至於傷勢狀況，高國輝透露，目前已經進入T座打擊練習，距離正式實戰還有幾步要走，中職正逢上半季爭冠期，富邦悍將隊目前落後排名第1名的Lamigo桃猿隊0.5場勝差，高國輝坦言當然會心急。

高國輝表示，今年開季狀況不佳，5月開始慢慢打出好表現就受傷，上半季爭冠期不能跟球隊一起打拚很可惜，如果狀況許可希望上半季結束前可以歸隊，但傷勢急不得，如果沒有完全好急著上場，怕之後會再受傷。（編輯：方沛清）1080610