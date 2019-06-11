王維中三振光芒主力打者 防禦率維持0

（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）台灣左投手王維中升上美國職棒大聯盟（MLB）2週以來，連連繳出好投，他今天登場面對光芒前3棒的主力打者，飆2次三振，連6場都無失分，防禦率保持0。

王維中今年27歲，上季轉戰南韓職棒之後，今年從亞洲投回美國，在奧克蘭運動家小聯盟待了近2個月，5月底升上大聯盟，擔任長中繼的角色，在球隊落後的時機登板。

運動家在美聯西區排第3，今天客場對上美聯東區龍頭坦帕灣光芒，王維中在7局下0比4的時候登場，面對光芒打線的前3棒。

一壘有人，王維中面對光芒第一棒梅多斯（Austin Meadows）。左打的梅多斯打擊率3成41是光芒全隊第一。王維中與他纏鬥6球之後，用一記外角的慢速變化球，讓梅多斯揮棒落空，三振出局。

王維中的快速球在90英里出頭，投球型態不屬強力投手，靠著不同速度的滑球、變速球、卡特球交替使用，讓打者無法有效掌握球路。

面對第2棒的凡姆（Tommy Pham）時，王維中牽制壘上跑者的動作，被主審判為投手犯規，接著投出本季第一個四壞保送，形成一、二壘有人，但他穩住陣腳，三振光芒隊上的全壘打王。

光芒重用的新秀3棒洛威（Brandon Lowe）6局才剛敲出全壘打，本季第14轟，打破雙方0比0僵局，但他7局面對王維中時，吞下三振收場。

王維中只用3球就解決洛威，快速球、變化球交替使用，最後用時速94英里（151公里）的外角快速球讓對手揮棒落空，結束這一局。運動家只在9局上攻下2分，終場2比6輸球。

王維中這2週以來出賽6場，共投8.1局送出6次三振，只被敲3支安打，不只本季尚未失分，累計防禦率0，對手打擊率僅1成07。（編輯：馮昭）1080611