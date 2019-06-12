張閔勛外野身分升一軍 洪總鼓勵再蹲捕

（中央社記者楊啟芳新北12日電）Lamigo桃猿張閔勛昨天升上一軍，雖然去年開始從捕手改練外野，但桃猿教頭洪一中仍鼓勵他不要放棄當捕手，張閔勛則表示，感謝二軍教練在外野守備對他的幫助。

張閔勛本來是捕手，因桃猿捕手位置過於競爭，從去年開始改練外野，爭取上場機會，但去年7月在二軍遭紐維拉觸身球，導致右手手指受傷。復原之後去年底參加冬季聯盟，還有春訓、今年在二軍都是擔任外野手，直到昨天以外野手身分升上一軍。

雖然張閔勛改練外野，不過桃猿總教練洪一中表示，「這次升上來也順便跟他講，不要放棄捕手，因為他當捕手頭腦、接球、擋球都很好，就是差在臂力，讓他去外野也是希望能透過長傳把臂力練好。」洪一中指出，希望張閔勛練好臂力之後，再重新擔任捕手，也透過這次上一軍鼓勵他。

雖然有段時間沒有練捕手，張閔勛說：「但不管在哪裡就是都去練，捕手找時間去練習」，至於傳球臂力的部分，張閔勛表示，外野長傳距離較長、空間也較大，跟捕手傳球不太一樣，不過他說：「在外野傳球比較沒壓力，可以大膽去丟，真的比較自在」。

張閔勛也感謝二軍教練林振賢、蔡建偉，「他們從我什麼都不會，到現在至少可以下去比賽，花很多時間在我身上」，經過冬盟、春訓及二軍比賽，張閔勛指出，這個新位置已經熟悉很多。

張閔勛在二軍打擊手感火燙，出賽33場敲出47支安打，打擊率高達3成64，暫居安打王、打擊王。他說：「因為每一場都有出賽，所以狀況都維持得還不錯，不過打擊率最高也是隊友告訴我，我覺得這都不重要，因為在二軍一星期練習3天，調整時間更長，能透過練習好好加強。」（編輯：方沛清）1080612