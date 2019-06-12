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歐提茲遭槍擊 傳肇因與毒梟妻子有染

最新更新：2019/06/12 19:59

（中央社聖多明哥11日綜合外電報導）前美國職棒大聯盟MLB球星歐提茲（David Ortiz）9日在多明尼加遭到槍擊，有外媒報導指出，歐提茲遭開槍的原因，疑似他跟當地一名毒梟的妻子有外遇關係。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，多明尼加警方認為，這起槍擊案是當地一名毒梟雇用的兩名警察所為，因為這名毒梟認為歐提茲跟自己妻子發生外遇。

3名執法部門消息人士昨天證實這項犯案動機。但報導沒有提到這名毒梟的姓名。

歐提茲的發言人羅培茲（Leo Lopez）昨天否認這起槍擊事件跟女性有關，但他說這確實是「雇用」殺手的行徑。

歐提茲9日在多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）一間俱樂部遭槍擊而傷及背部。

根據警方描述及媒體披露的影片顯示，兩名歹徒騎乘機車前往俱樂部，其中一人徒步接近歐提茲並朝他開槍，引發現場一陣恐慌，讓其他客人紛紛走避。

其中一名嫌犯被警方拘留前，遭到俱樂部的一些群眾痛毆，這名嫌犯稍後被指認出是賈西亞（Eddy Feliz Garcia）。

歐提茲中彈後被送往當地醫院接受手術，昨天晚間被送到美國波士頓的麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）接受第2次手術，他的妻子今天表示，目前歐提茲復原狀況良好。

43歲的歐提茲20年大聯盟生涯從明尼蘇達雙城開始，打了6年後轉戰波士頓紅襪，並在那裡發光發熱，之後14年期間，歐提茲幫助紅襪3度拿下世界大賽冠軍。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1080612

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