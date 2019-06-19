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巴西女將馬塔累積17進球 世界盃史上第一人[影]

最新更新：2019/06/19 13:12
影片來源：FIFATV YouTube頻道

（中央社瓦倫西恩19日綜合外電報導）足球女將馬塔（Marta）在助巴西於世界盃以1比0擊敗義大利後，成為世界盃史上進球最多的球員，也確立了她在足壇的傳奇地位。

33歲的馬塔在比賽剩下16分鐘時，為巴西罰進1球，這是她在世界盃的第17個進球，她表示：「這個紀錄不單屬於我，它屬於我們全體。」

靠著馬塔在比賽第74分鐘的進球，巴西接下來將在淘汰賽階段對上地主法國或是德國，那一球也讓馬塔超越德國男子選手克洛澤（Miroslav Klose）在世界盃16個進球的大會紀錄。

對此，馬塔打趣地說：「你們覺得他（克洛澤）會打消退休念頭，再繼續踢下一屆的世界盃嗎？」

澳洲以4比1擊敗牙買加後，和義大利、巴西3隊同為6分積分，在比較進球數後，巴西在C組排名第3。

對於可能對上在擊敗奈及利亞後，戰績3戰全勝、積分是完美9分的A組龍頭法國，馬塔並不畏懼。

她說：「能和主辦國交手是種特權，球場將會迴盪球迷的歌聲。」

「不管那些粉絲是否支持我，我都熱愛在大批球迷面前比賽，我只想為那些來現場看我們的粉絲上場。」

馬塔被普遍認為是女子（足球）史上最偉大的球員，也被隊友們譽為是其他想接管這項男性主導運動的啟發者。

巴西後衛莫尼卡（Monica）說：「她對我們來說就像是個指標，我想她每年都在破紀錄，不只對我們來說很重要，對整個女子足球來說也是，我很高興她是巴西人。」

巴西後衛塔米瑞斯（Tamires）補充道：「我們有很多年輕球員冒出頭，我希望她們能看馬塔是怎麼踢的，看看是什麼能讓她如此特別也這麼不可思議，並向她學習。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080619

影片來源：FIFATV YouTube頻道
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