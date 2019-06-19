ELEVEN SPORTS與中嘉出現轉機 延長授權至7/31

（中央社記者楊啟芳台北19日電）ELEVEN SPORTS與中嘉集團協商出現轉機，ELEVEN SPORTS今天宣布，同意延長頻道授權至7月31日，這段期間中嘉集團收視戶可觀看ELEVEN SPORTS頻道。

ELEVEN SPORTS與中嘉集團昨天皆派代表，前往國家通訊傳播委員會（NCC）參與溝通協調會議，為保障收視戶權益，ELEVEN SPORTS同意延長頻道授權至7月31日。

會議中，ELEVEN SPORTS承諾會積極與業者協商，並再次強調ELEVEN SPORTS所提供的節目內容，包含中華職棒、NBA美國職籃、英格蘭超級足球聯賽等賽事，關注度高，希望中嘉集團能再次審視節目內容，並納入協商考量。

ELEVEN SPORTS表示，「為了收視戶的權益，從今年1月起就提供頻道延長授權給有線電視系統業者，每個月積極協商，無法繼續服務大豐等3家系統業者的觀眾，是ELEVEN SPORTS的遺憾，由衷希望這類的事件不要再度發生」。

6月1日起，ELEVEN SPORTS與3家有線電視系統業者包括大豐、新高雄、台灣數位寬頻有線電視，因版權授權費未有共識，沒有合法播出ELEVEN體育一台節目的權利，與中嘉則持續協商中。

中嘉旗下12家有線電視系統業者包括吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、雙子星、慶聯、港都、數位天空有線電視。（編輯：張雅淨）1080619