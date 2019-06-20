王勝偉差點第2次完全打擊 最近找到擊球力道

中華職棒中信兄弟隊王勝偉（圖）19日差一壘安打就完成生涯第2次完全打擊，他20日表示，只要繼續在球場上，就有機會完成。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年6月20日

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）昨天差一壘安打就完成生涯第2次完全打擊的中信兄弟隊球員王勝偉今天表示，只要繼續在球場上都有機會達成；最近打擊手感加溫，他說，在教練幫助下，慢慢找到擊球力道。

完全打擊指同一名打者在同一場比賽中不分順序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打和全壘打。

王勝偉曾在公元2015年7月31日完全打擊，為中華職業棒球大聯盟史上第9人，昨天兄弟對戰富邦悍將隊，王勝偉第3局敲二壘安打，第4局敲三壘安打，第6局擊出左外野飛球出局，第8局轟出陽春全壘打，只差一壘安打就能達成生涯第2次完全打擊。

王勝偉表示，打職棒12年，印象中3、4次差點完成完全打擊，「只要繼續在球場上，就有機會完成第2次」。他也希望能打一壘安打，但第6局對方左外野手陳品捷移動速度快，要形成德州安打不容易。

不過，他說，第4局的三壘安打不容易，對方中外野手林哲瑄臂力、判斷都很優異，跑出三壘安打困難度就提高許多。

近6場比賽5場有安打，王勝偉走出開季時的打擊低潮，他說：「最近慢慢找到擊球力道，之前攻擊力量比較散一點，現在仰角不錯，身體反應也不錯，教練希望我設定好球帶，如果動作一點跑掉也會提醒我，讓我不會往不好的地方走。」

兄弟已確定無緣上半季冠軍，但賽前王勝偉向教練要求特守，他說：「現在是補賽期，訓練量要慢慢增加，繼續完成自己的計畫，因為計畫都是整年度的。」（編輯：李明宗）1080620