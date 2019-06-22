洋基力克太空人7連勝 桑傑士托瑞斯連3戰開轟

美國職棒大聯盟紐約洋基二壘手托瑞斯（圖）美東時間21日揮出2分砲，連3戰與隊友桑傑士同場開轟，助洋基以4比1擊敗休士頓太空人隊。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月22日

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基氣勢如虹，桑傑士與托瑞斯今天各轟一發2分砲，連3戰同場開轟，助洋基以4比1擊敗休士頓太空人，拉出7連勝。洋基再一場就能追平隊史連續開轟紀錄。

主場作戰的洋基昨晚4度開轟，10比6力克太空人，4連戰拔得頭籌。洋基今晚延續氣勢，3局下，桑傑士（Gary Sanchez）率先開砲，將太空人先發投手皮考克（Brad Peacock）一記偏低變速球撈出左外野全壘打牆，洋基取得2分領先。

桑傑士本季累積23轟，追上隊友安卡納松（Edwin Encarnacion），並列美國聯盟全壘打王。洋基連24場比賽開轟，再一場就能追平1941年締造的隊史紀錄。

根據大聯盟分析系統Statcast，這發大號全壘打估計飛行481英呎，是本季大聯盟打者開轟第4遠紀錄。

太空人4局上靠連兩支二壘安打扳回一城。7局下，托瑞斯（Gleyber Torres）從太空人中繼投手朗頓（Hector Rondon）手中揮出2分砲，本季第18轟出爐，洋基領先擴大到3分。

洋基終結者柴普曼（Aroldis Chapman）9局上登場關門，讓太空人兩名跑者進占得點圈，最終有驚無險以再見三振結束比賽，本季第21次救援成功入袋。

洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）5局僅失一分，靠牛棚投手接力守成，本季第5勝到手。皮考克表現不差，主投6局飆出11次三振，沒有保送，遭桑傑士狙擊以致吞下本季第5敗。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）因左斜腹肌拉傷缺陣兩個月，今天重回先發陣容。由於勒梅休（DJ LeMahieu）與瓦伊特（Luke Voit）輪休、希克斯（Aaron Hicks）右肩痠痛，賈吉大聯盟生涯首度擔任開路先鋒，4打數繳白卷，吞下兩次三振。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，賈吉復出首戰雖未敲安，但首打席纏鬥多球，整場比賽選球也不差，皮考克投球表現不俗也不可忽視。

洋基笑納7連勝，追平本季最長紀錄，戰績48勝27敗，持續在美聯東區領先。太空人苦吞本季最長的6連敗，戰績48勝29敗，仍是美聯西區榜首。（編輯：馮昭）1080622