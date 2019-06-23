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歐提茲遭槍擊 病情好轉移出加護病房

最新更新：2019/06/23 08:32
前美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪強打歐提茲在多明尼加遭槍擊至今近兩週，已轉出加護病房。（圖取自facebook.com/davidortiz）
前美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪強打歐提茲在多明尼加遭槍擊至今近兩週，已轉出加護病房。（圖取自facebook.com/davidortiz）

（中央社紐約22日綜合外電報導）前美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪強打歐提茲（David Ortiz）在多明尼加遭槍擊至今近兩週，他的妻子今天表示，歐提茲已經轉出加護病房，病情也逐漸好轉。

歐提茲的妻子蒂芬妮（Tiffany Ortiz）透過紅襪發布聲明表示：「歐提茲已經轉出麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）的加護病房。」聲明說：「他維持在良好狀況，並在金恩（David King）、羅南（Larry Ronan）兩位醫師的照料下持續恢復中。」

歐提茲2016年後退休，本月9日在家鄉多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）的夜店被開槍擊中背部，他先在當地接受治療，隨後被送往波士頓接受進一步手術治療。

多明尼加當局表示，嫌犯錯認目標，導致43歲的「老爹」歐提茲無端中彈。

檢察官表示，歐提茲的友人，同時也是一名商人的費南德茲（Sixto David Fernandez），才是攻擊目標。

醫師在初步手術中移除歐提茲的膽囊與部分結腸和直腸，他的肝臟也受創。

目前已有10人因涉及這起槍擊案遭拘留，槍擊案的動機尚未公布。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080623

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