選秀榜眼岳政華與哥哥同隊 喊話一起加油

（中央社記者楊啟芳台中1日電）2019年中華職棒新人球員選拔會，今天在台中好運來洲際宴展中心展開，榜眼為來自穀保家商的岳政華，與哥哥岳東華成為中信兄弟隊友，岳政華說，會跟哥哥一起加油。

岳政華三級棒球時期為投打二刀流好手，國中球速就可以達到138公里，升上高中後均速、極速都提升，高中狀態最佳時，均速落在138至140公里間，最快球速可達145公里。

岳政華運動能力佳，打擊方面具有長打實力，跑、打、守備都有不錯水準，球探透露外野3個位置中，最難守的為中外野，想找到出色中外野手並不容易，岳政華是合適的人選。

排在第2順位的中信兄弟在第1輪選了岳政華，成為本屆選秀榜眼，與同在兄弟的哥哥岳東華成為隊友。今天有來到選秀現場的岳政華，對於自己在第一輪就被選到，他說：「有想過，經紀人有跟我說，被兄弟選到也有在預期之內。」

岳政華表示，成為榜眼之後，最想感謝爸爸媽媽，「一路走來我遇到很多挫折，他們都會鼓勵我。」而哥哥岳東華也有打電話給他，叫他順其自然不要緊張，如今跟哥哥在同一隊，岳政華說：「在同一隊競爭，一起加油。」

岳政華指出，自己的優勢在打擊控制能力好，守備範圍大，腳程也不錯，不過經驗和心理層面進職棒後要再加強。高中是投打二刀流的岳政華表示，由於高二手受過傷，現階段對投球比較沒有自信，進職棒後會先以外野手為主，之後再看球團安排，不會就此放棄投球。（編輯：屈享平）1080701