錯過達成得分紀錄 彭政閔：可能老天要我自己打

中華職棒中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔5日出賽，6局敲出內野安打，但被封殺在二壘，生涯2000安、1075得分還要再等等。中央社記者謝靜雯攝 108年7月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職中信兄弟隊彭政閔今天6局敲出安打，但被封殺在二壘，生涯2000安、1075得分還要再等等，彭政閔笑說：「可能老天希望我自己打」，也提到若能在新莊完成紀錄會特別不同。

彭政閔上半季末因傷下二軍休息，今天賽前中職生涯安打數累積1998支，下半季今天開打，兄弟隊作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，彭政閔先發打3棒，首兩打席分別吞下三振、敲右外野方向飛球出局。

彭政閔6局敲出游擊方向內野安打，7局敲出一壘方向滾地球出局，9局打擊機會敲出三壘方向滾地球出局，今天單場5打數敲出1支安打，賽後安打數累積達1999安，再差1支安打就可以達成生涯2000安里程碑。

彭政閔今天賽前中職生涯累積1074得分，再1分可以追平中職紀錄張泰山的1075分，今天6局敲出安打，但下一棒陳子豪沒能幫忙推進，彭政閔被封殺在二壘，再下一棒詹子賢就開轟，彭政閔得分紀錄沒能在今天完成。

彭政閔表示下一場再來，有一陣子沒有一軍實戰，今天也慢慢找回比賽感覺，6局沒能提前完成生涯得分紀錄，彭政閔表示，那也是沒辦法的事，紀錄的事隨緣，還開玩笑說，今天沒能靠著隊友火力支援完成得分紀錄，「可能是老天爺希望我自己打吧」。

彭政閔中職生涯首安、首轟、首得分都是在新莊棒球場出爐，明、後天兄弟隊繼續在新莊棒球場與悍將隊交手，彭政閔表示，如果能在新莊棒球場完成生涯2000安，應該會有不同的意義。（編輯：李錫璋）1080705