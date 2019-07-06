高夫溫網展現韌性 救兩賽末點晉女單16強

（中央社倫敦5日綜合外電報導）美國女網新秀高夫（Coco Gauff）今天展現驚人的韌性，在救了兩個賽末點後，以3比6、7比6（9/7）、7比5擊退斯洛維尼亞選手赫考格（Polona Hercog），晉級溫布頓錦標賽第4輪。

15歲的高夫已經拍落美國好手大威廉絲（Venus Williams）與2017年晉級4強的斯洛伐克選手賴芭莉科娃（Magdalena Rybarikova），但今天打得不如前幾場來的有把握。

然而，她的28歲對手赫考格在最關鍵的時刻亂了陣腳，在第2盤第2個賽末點出現雙發失誤。

之後兩人在搶七決勝局你來我往，高夫最後在經過一番鏖戰後拿下第2盤。

在苦戰2個小時又47分鐘後，高夫說：「比賽終於打完了，我鬆了好大一口氣，這場比賽打得好久。」

她說：「（赫考格）打得很精采，這是我在中央球場的第一場比賽，大家都說第一球場是我的球場，也許中央球場也是。」

高夫說：「我知道我可以在第2盤追上來，所以我就繼續堅持下去。」

高夫仍有機會向1991年闖進4強的前輩卡普莉提（Jennifer Capriati）看齊，下一輪將迎戰前世界第一的羅馬尼亞好手哈勒普（Simona Halep），爭奪女單8強門票。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1080706