溫布頓女單 15歲新星演出逆轉勝挺進16強

（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）溫布頓網球賽第5天出現不少令人驚詫結果，擊敗大威廉絲的15歲小將高夫逆轉勝晉級16強，溫網驚奇之旅將繼續走下去。去年男單亞軍安德森則是敗給第26種子培亞，提前打包回家。

溫布頓網球錦標賽男單第三輪今天爆冷，去年亞軍、大會第4種子安德森（Kevin Anderson）被阿根廷選手培亞（Guido Pella）以6比4、6比3、7比6（4）直落三擊敗。

33歲的安德森去年爆冷擊敗尋求衛冕的8度溫網冠軍費德勒（Roger Federer），在決賽雖然不敵喬科維奇（Novak Djokovic），但創下個人大滿貫賽最高成績。

苦於右手肘傷勢的安德森今天在中央球場對決29歲的培亞，對於對手的敏捷難以招架，很快輸掉兩盤，在第三盤搶七失利，止步第三輪。

培亞在大滿貫賽最佳成績是去年美網闖進第三輪，他擊敗安德森晉級，生涯首度闖進大滿貫賽16強，下一輪將對決加拿大的羅尼奇（Milos Raonic）。

今年的溫網出現不少黑馬，去年女單冠軍柯貝（Angelique Kerber）在次輪遭到世界排名第95的美國選手戴維斯（Lauren Davis）以2比6、6比2、6比1擊落。大會第14種子、前球后瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）今天也以4比6、2比6敗給非種子的中國選手張帥。

不過，最大的黑馬要數在第一輪直落二擊敗前球后大威廉絲（Venus Williams）的15歲美國女網新秀高夫（Cori Gauff）。

當高夫擊敗大威廉絲時，她已經成為1991年以來闖進溫網32強最年輕的選手，但她不止步於此，而是繼續改寫紀錄，在次輪又以直落二擊敗斯洛伐克女將賴芭莉科娃（Magdalena Rybarikova）。

今天的第三輪，高夫在中央球場對決斯洛維尼亞好手赫考格（Polona Hercog）。雖然這是一場外卡選手和非種子選手的對決，卻能在溫網最著名的球場比賽，足見這場比賽受矚目的程度。

高夫的第一盤3比6丟掉，這是她從外卡殺進會內賽以來，第一次丟失一盤。第二盤逼入搶七，雙方分數緊咬，正當每個人都以為高夫就要止步於此時，她卻展現超乎年齡的冷靜，以9比7拿下。

在第三盤，高夫原本把比分差距拉到4比1，卻被對手一局局追回至平手，但高夫末盤奮力一搏，最終奪勝。當她高興地跳來跳去時，全場1萬4000名觀眾起立替她歡呼。

高夫在賽後受訪表示：「不管比分如何，我總是知道我能夠扳回來。」她在下一輪將面對前世界球后哈勒普（Simona Halep）。

高夫這週令人驚艷的表現，據稱讓20座大滿貫得主費德瑞（Roger Federer）跑去對她自我介紹，納達爾（Rafael Nadal）也跑去看她練球。

即使高夫落敗於哈勒普，她也能抱走高達17萬6000英鎊獎金（約新台幣720萬元）。她說：「我不能買車，因為我還不能開車，或許我會買一些帽T吧。」她目前在溫網的優異表現，能讓她的世界排名從現在的第313擠進前200。

如果高夫之後能夠打敗第3種子普里斯科娃（Karolina Pliskova），又或是23座大滿貫得主小威廉絲（Serena Williams），她的排名將會竄升更高。

此外，至今還沒有15歲的選手贏得大滿貫賽單打冠軍，如果高夫做到了，她將在網壇歷史上留下深刻的一筆。（編輯：高照芬）1080706