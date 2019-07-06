南韓力促與北韓合辦 2023年女子足球世界盃

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）大韓足球協會主席鄭夢奎5日表示，南北韓聯合申辦2023年女子足球世界盃將為朝鮮半島和平注入活力。從目前足壇氛圍來看，很有希望促成南北韓共襄盛舉。

南韓聯合新聞通訊社報導，國際足聯主席英凡提諾（Gianni Infantino）2月提議南北韓聯合舉辦女足世界盃後，南韓足協向國際足聯提交申辦申請書，但是之後一直沒有機會與北韓商討合辦事宜，只好在4月單獨提交申請書，此後足協放棄申辦2023年亞洲盃的計畫，專注於女足世界盃。

在北韓和美國領導人於6月30日聚首板門店後，外界對南北韓交流重添生機，促成合辦女足世界盃的期望升高。

報導稱，鄭夢奎認為，在受到聯合國及美國的制裁的情況下，北韓足協難以積極表明合辦意向，對於舉辦世界盃的場館建設等籌備工作有顧慮，但是這並不是無法克服的問題，只要與國際足球組織和南韓政府進行多方面的協商，可以打消種種疑慮。

鄭憲奎指出，北韓也是傳統的女足強國，並擁有平壤大同江綾羅島體育場、金日成體育場等足以承辦大型國際賽事的場館。如果趁申辦的機會改善足球基礎設施，不僅能提升北韓女足國家隊的競技實力，也有機會引領亞洲女足事業。（編輯：高照芬）1080706