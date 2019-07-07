美洲盃阿根廷季軍 梅西吞紅牌超不爽

（中央社聖保羅6日綜合外電報導）阿根廷今天在美洲盃足球賽以2比1擊敗智利獲得季軍，但梅西（Lionel Messi）罕見吃紅牌被趕出場，讓他忍不住抨擊南美足球總會（CONMEBOL）及抱怨裁判。

在這場小動作頻繁、場面火爆的比賽中，5度拿下金球獎（Ballon d'Or）的梅西，和智利隊長梅德爾（Gary Medel）於上半場結束前8分鐘，在球門線附近衝突。

比賽第37分鐘阿根廷進攻時，梅西快速向前追球，梅德爾用身體刻意擋住梅西，並伸手阻擋要讓球出界，梅西在跑動中順勢推了梅德爾，兩人先是在言語上有所「往來」，接著互頂胸口，梅德爾甚至出手推梅西。

即便梅西看起來沒做錯什麼，他仍和梅德爾雙雙吞下紅牌被趕出場，讓球場響起一片噓聲。報導指出，梅西沒有參加頒獎典禮領季軍獎牌，而是透過媒體開砲，抨擊南美足球總會（CONMEBOL）。

梅西說：「腐敗和裁判不讓人們享受足球，他們正毀了它。」

梅西吞下生涯第2張紅牌，超不爽的梅西告訴記者們說：「你們也看到是怎麼回事，我們兩人的衝突頂多各領一張黃牌，還好最重要的是場上10名隊友踢了場好球並贏下比賽。」

梅西說：「梅德爾總是在挑戰裁判底線，但這次我們兩人都不該吃紅牌，裁判大可尋求影像助理裁判（VAR）支援。」

當阿根廷在4強賽以0比2敗給巴西時，梅西就已經對裁判頗有微詞，抱怨地主巴西獲得南美足球總會的「禮遇」。

梅西說：「我覺得這次比賽根本是為巴西而辦。雖然我知道這不太可能，但我希望影像助理裁判技術和裁判在冠軍賽時不要插手，這樣秘魯在面對巴西時才有一拚的機會。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080707