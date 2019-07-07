陳重廷揮別低潮 感謝訓練老師陪伴

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊內野手陳重廷遇到長達1年多的低潮，直到今年下半季才比較固定先發，他感謝高中訓練老師陪伴，讓他走出低潮，重新來過。中央社記者楊啟芳攝 108年7月7日

（中央社記者楊啟芳桃園7日電）統一獅內野手陳重廷與哥哥陳重羽一起進職棒，不過遇到長達1年多的低潮，直到今年下半季才比較固定先發，他感謝高中的訓練老師陪伴，讓他走出低潮，重新來過。

陳重廷透過2017年季中選秀與雙胞胎哥哥陳重羽一起進到獅隊，當時陳重羽是第1指名，陳重廷則是第2指名。不過，不像哥哥很快就固定在一軍，陳重廷去年一軍只有19場出賽，打擊率1成30。

今年陳重廷5月底才升上一軍，且本季首安6月25日才出現，不過，下半季開始之後，加上今天連3場有安打。陳重廷表示，現在已經比較適應一軍氛圍，雖然仍在努力中，但很感謝教練給先發機會、發揮空間，能從比賽中修正打擊感覺。

陳重廷表示，從進職棒之後，遇到了長達1年多的低潮期，尤其陳重羽在一軍，自己一個人在二軍沒有兄弟的陪伴，一直處於低潮的狀況。他說：「雖然那時候是一個人，但並不希望重羽跟我一起，而是我要努力上一軍跟他一起。」

陳重廷指出，非常感謝在低潮的時候，有訓練師兼恩師侯金賢的陪伴。陳重廷說：「侯老師從我和重羽高中的時候就跟我們一起，低潮時我感覺怎麼做都沒有好結果，非常力不從心，但侯老師每天陪著我聊天，技術、心理方面都幫我很多。」

陳重廷從今年上半季中段開始，漸漸找到好的感覺，把這種感覺一天一天慢慢累積，心情也放比較開，他說：「就把以前的水倒乾淨，重新來過，不再去想過去的低潮。」

不過，好不容易可以跟哥哥一起待在一軍，陳重羽昨天卻因為觸擊時被球打到，導致右手食指開放性骨折，下半季歸期未定，讓陳重廷覺得相當感慨。（編輯：唐聲揚）1080707