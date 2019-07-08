美擊敗荷蘭衛冕女足世界盃 各界同聲慶賀

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國隊今天在世界盃女子足球賽冠軍戰擊敗荷蘭隊，達成2連霸壯舉，政治人物、運動員甚至是太空人同聲慶賀，紐約市長白思豪宣布將為她們舉行拋撒紙帶的慶祝遊行。

2019年世界盃女子足球賽（Women's World Cup）冠軍戰今天在法國里昂（Lyon）展開，美國隊的拉皮諾（Megan Rapinoe）與拉威爾（Rose Lavelle）分別破網得分，終場以2比0擊敗荷蘭隊。這也是美國女子足球隊隊史第4座世界盃冠軍。

美國總統川普在新澤西（New Jersey）告訴記者：「我要恭喜女子足球隊贏得世界盃。那是非凡的成就。」「有她們為國爭光，是美國的榮幸。」

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在聲明中說，「美國女子國家足球隊的信心、勇氣和毅力，激勵了所有觀看比賽的人」，紐約市10日將以慶祝遊行歡迎她們。

她們2015年在世界盃女足賽奪冠後，也接受過類似的致敬。

前民主黨籍副總統拜登（Joe Biden）推文說，「無論是否在場上」，這些美國女性「永遠不會讓我國失望」。

在芝加哥，近9000民眾身穿代表美國國旗的紅白藍色上衣齊聚一堂，透過大螢幕觀賞冠軍戰，每當球員進球，他們都會樂得跳起來歡呼。

球迷麥米倫（Emma MacMillan）告訴法新社：「這是場精采絕倫的比賽，我全身一直都很緊繃。不斷地為美國隊加油打氣！」

在馬里蘭州國家港灣（National Harbor）參加賽事直播派對的瓦靈頓（Alexandra Warrington）說，拉皮諾的表現是一大亮點。

她說：「我從小就很崇拜她，看見她一直保持著優異表現，真是太棒了。」

「今日美國報」（USA Today）寫道：「她們不僅寫下歷史，還作出了許多貢獻。」

美國在2015年女足世界盃擊敗日本時，前太空人凱利（Scott Kelly）在國際太空站（International Space Station）上慶祝，在推特上傳美國國旗在太空飄揚的照片。

凱利今年發推文說，他「這次很開心能在地球看到妳們再次為美國爭光」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1080708