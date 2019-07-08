球后巴蒂溫網鎩羽 準新娘芮絲克8強迎戰同胞小威

（中央社倫敦8日綜合外電報導）世界排名第一女將巴蒂，今天在溫布頓網賽女單16強賽遭到即將成為新娘的的美國選手芮絲克揮落。芮絲克接下來將在8強賽迎戰溫網7度封后的美國天后小威廉絲，爭取4強門票。

現年37歲的小威廉絲（Serena Williams）以6比2、6比2輕取西班牙好手斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro）。

23歲的巴蒂（Ashleigh Barty）在今年的法國公開賽封后，力拚成為繼1980年古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）之後第2位在溫網女單摘冠的澳洲選手，不過她今天以6比3、2比6和3比6栽在世界排名第55的芮絲克（Alison Riske）手裡，終結連15勝的凌厲氣勢。

這是29歲的芮絲克首度闖進大滿貫賽8強賽。

世界排名第50的張帥，以6比4、1比6, 6比2擒服烏克蘭新星恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska），成為2013年李娜後首位闖入溫網8強的中國選手。

30歲的張帥，接下來將迎戰15歲的美國新秀高夫（Coco Gauff）與世界前球后哈勒普（Simona Halep）的勝出者。

33歲的捷克老將史翠可娃（Barbora Strycova）以4比6、7比5、6比2力克比利時女將梅丹斯（Elise Mertens），將在8強賽迎戰兩度溫網封后的同胞克菲托娃（Petra Kvitova）與英國一姐康塔（Johanna Konta）的勝出者。（譯者：陳政一）1080708