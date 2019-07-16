印尼羽賽首輪過關 周天成下一戰有機會強碰林丹

（中央社記者黃巧雯台北16日電）周天成今天在印尼羽球公開賽首輪出戰泰國選手阿韋辛桑農，以21比12、21比11勝出，連續2局都以大比分拿下，下一戰有機會強碰中國好手林丹。

印尼羽球公開賽屬於世界巡迴賽超級1000系列，總獎金125萬美元（約新台幣3872萬元），首日賽程共有4組台將出賽，打頭陣的世界球后戴資穎率先以直落二搶勝。

去年收下3冠的周天成，本季還未嚐過冠軍滋味，前一站在澳洲公開賽準決賽止步。

目前世界排名第3的周天成這次在印尼羽球公開賽名列大會第4種子，首戰迎戰泰國選手阿韋辛桑農（Suppanyu Avihingsanon），過去交手3戰全勝，占有優勢。

周天成開局在2比2平手後，迅速拉開差距，以21比12大比分優勢拿下。

周天成第2局也未給對手太多機會，在取得6比5領先後，打出12比1攻勢，讓對手無力追趕，最終以21比11獲勝，下一戰將出戰中國好手林丹與加拿大小將何舒（Jason Anthony Ho-Shue）之戰的勝方。

另外，「羽球王子」王子維首輪遇上丹麥選手維汀休斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），首局在5比5平手後，一路落後，以16比21讓出。

王子維第2局儘管一路緊追對手至18比19，但關鍵時刻，讓對手連搶2分，最終以18比21提前在首輪止步。（編輯：張芷瑄）1080716