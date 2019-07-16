印尼羽賽盧楊配苦戰3局吞敗 麟洋配17日拚晉級

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣男雙組合盧敬堯、楊博涵今天在印尼羽球公開賽首輪與中國組合苦戰3局吞敗；剛在美國公開賽拿下亞軍的男子雙打組合王齊麟、李洋17日將接力登場，力拚晉級16強。

總獎金125萬美元（約新台幣3872萬元）的印尼羽球公開賽，屬於世界巡迴賽超級1000系列，首日共有4組台將上陣。

台灣男雙組合盧敬堯、楊博涵今年初在泰國羽球大師賽合力拿下亞軍，今天在印尼羽球公開賽首輪迎戰世界排名第5的中國男雙組合韓呈愷、周昊東。

「盧楊配」開賽一度陷入1比6落後，隨後迎頭趕上，反倒以15比14超前，但又讓對手連拿4分，最後以16比21丟掉首局；第2局「盧楊配」以21比15扳回一城，儘管決勝局一路緊咬對手，但仍以17比21吞敗。

至於世界球后戴資穎、男單一哥周天成，雙雙挺進16強，預計兩人17日休兵，18日再戰，而「羽球王子」王子維則在首輪止步。

戴資穎下一輪將出戰泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），過去交手9場，戴資穎拿下6勝3敗，且取得對戰4連勝，占有優勢。

周天成16強對手將是強敵中國好手林丹，林丹今天對上加拿大小將何舒（Jason Anthony Ho-Shue），以14比21失掉首局後及時回神，再以兩個21比16收下勝利，晉級16強。

周天成過去與林丹9次碰頭僅拿下2勝，不過最近一次勝利是在今年4月的亞洲羽球錦標賽，當時周天成直落二扳倒林丹，中止對戰4連敗。

印尼羽球公開賽明天進入第2天賽程，共有5組台將接力上場，王齊麟除了將與李洋搭檔在男雙出賽外，也將與程琪雅在混雙賽事聯手，其他還有男雙廖敏竣與蘇敬恒，以及兩組女雙組合許雅晴與胡綾芳、張淨惠與楊景惇，都將力拚搶勝。（編輯：唐聲揚）1080716