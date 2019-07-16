科技業改變舊金山生態 助NBA勇士隊搬新家

（中央社舊金山15日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士總裁維爾今天表示，球隊耗資15億美元在舊金山打造的運動、娛樂複合設施將於數週後啟用，這主要得感謝近年來的科技業熱潮，讓這一切在財務上變得可行。

王牌射手柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士隊，連續5年打進總冠軍賽，並在其中3季拿下冠軍金盃。過去40多年來，勇士主場「甲骨文體育館」（Oracle Arena）一直在遠不及舊金山繁華的奧克蘭，且是一座老舊場館。

數以千計的科技業從業人員近年湧入舊金山，讓這座城市出現轉變，這股科技業熱潮讓住屋成本攀升到史無前例新高，讓許多長期住在舊金山灣區的居民感到焦慮，因為他們可能無法負擔留在該地的相關開銷。

對一些人來說，勇士這次「搬家」到舊金山，是當地經濟出現改變的象徵。

維爾（Rick Welts）指出，如果沒有數十萬平方英尺的辦公空間作為整個開發案的一部份，新球場「大通中心」（Chase Center）等設施是不可能成真的。共乘巨擘優步（Uber）是這些辦公空間的主要承租戶。

路透社報導，這項開發案中，勇士沒有獲得任何公共融資，球團對此表示，那是現代運動史無前例的。

維爾今天帶領記者參觀新球場明亮且通風的設施，那裡的籃球場剛設置完成。

維爾透露，在球隊以奧克蘭為主場所在地時就買下季票的球迷，有7成已經重新劃位。

勇士從雲端軟體巨擘Salesforce手中取得建設大通中心所需用地，Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）原本要把那塊地規劃成新的企業園區，但最終認為面積太小。

另外，勇士球團計畫，要將位於奧克蘭的舊場館設施重新規劃用於孩童慈善相關活動。

維爾表示：「我們打算在那裡教更多孩子打籃球，我想我們在這方面是NBA球隊中做最多的。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080716