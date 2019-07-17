李智凱備戰世錦賽 盼中華隊取得奧運團體賽資格

（中央社記者黃巧雯台北17日電）「鞍馬王子」李智凱這次在2019拿坡里世大運鞍馬項目，締造2連霸紀錄，李智凱今天表示，後續目標將鎖定世錦賽，希望能拿到奧運團體賽資格。

李智凱這次在世大運大豐收，除了在體操男子全能項目奪銅外，還拿下男子鞍馬金牌，寫下世大運鞍馬2連霸。而亞運單槓金牌得主唐嘉鴻也摘下中華隊在世大運第一面單槓金牌，加上中華男子體操隊合力搶下體操隊史上首面銀牌，本屆世大運體操共進帳2金、1銀、1銅，打破隊史紀錄。

談到連兩屆世大運在鞍馬項目奪金，李智凱今天出席世大運返台感恩餐會透露，兩面獎牌對他而言，有不同的感受，2017年台北世大運是他的第一面國際獎牌、也是嘗試自己的第一次，這次肯定過去努力，並在場上發揮出來。

攸關2020東京奧運門票的體操世錦賽將在10月登場，李智凱將目標放在世錦賽，希望爭取到更好的成績，他說，希望團體部分，能擠進前12名，爭取奧運資格。

唐嘉鴻表示，去年亞運結束後，參加一些國際賽都不是很順利，經過這段時間修正，終於可以在這次世大運完美呈現給大家看，因此這次世大運奪金對他而言，也是肯定自己的機會。（編輯：張雅淨）1080717