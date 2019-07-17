蘇智傑轟超前3分砲 獅隊奪隊史1600勝

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（圖）17日在台南球場迎戰Lamigo桃猿隊，終場以9比4取得勝利，也順利達成隊史1600勝。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月17日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，蘇智傑於第6局雙方平手時敲出3分砲，加上第7局獅隊攻下4分大局，終場以9比4擊退桃猿，達成隊史1600勝。

4局下獅隊率先展開攻勢，陳重廷安打後，蘇智傑敲出二壘安打，形成二、三壘有人，接著潘武雄、陳鏞基各敲出帶有1分打點的安打，取得2比0領先；不過5局上桃猿的林立轟出2分全壘打，一口氣追平比數。

6局下獅隊的羅國龍、陳重廷敲安打後，蘇智傑再度建功，敲出3分全壘打，幫助獅隊取得5比2領先，這也是蘇智傑本季第15支全壘打。

7局下獅隊再添分數，郭峻偉二壘安打後，羅國龍補上1打點安打，接著投手黃偉晟上場後，投出保送及觸身球形成滿壘，投手再換成江國謙，潘武雄敲出安打，帶有2分打點，且靠著三壘手林立傳球失誤，再攻下1分，取得9比2領先。

雖然8局上朱育賢敲二壘安打後，郭嚴文再敲出1打點安打，本壘攻防時捕手郭峻偉傷退，桃猿追回1分；9局上廖健富也敲1打點安打。不過終場獅隊還是以9比4擊退桃猿，拿下隊史第1600勝。

單場MVP由蘇智傑獲得，3打數敲2支安打，包含第6局的超前3分砲，跑回3分。蘇智傑下半季本來陷入低潮，7月以來不含今天打擊率僅1成56，不過此戰打擊大爆發，還有關鍵全壘打演出，他表示，「那時候是2好3壞可能投手也不想閃我，投了紅中，我也把握這個機會才有這個全壘打。」

獅隊先發投手羅里奇為傷後歸隊首度先發，主投5局被敲出6支安打，投1次保送、4次三振，失2分，由於退場時雙方平手，無關勝敗。勝投由第2任投手王玉譜拿下，為本季首勝，中繼1.2局沒有被敲安打，投1次保送、2次三振，無失分。（編輯：李錫璋）1080717