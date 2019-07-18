保羅握肥約賣不掉 美媒爆料：新季從雷霆出發

（中央社奧克拉荷馬市17日綜合外電報導）體育電視頻道ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今天報導，雷霆對新加入的保羅進行交易的討論停滯，增加他新季從雷霆出發的可能。

喬治（Paul George）為與雷納德（Kawhi Leonard）聯手，要求美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆將他交易到洛杉磯快艇，雷霆隨後又與休士頓火箭談妥交易，讓衛斯布魯克（Russell Westbrook）、保羅（Chris Paul）互換東家。

在兩名明星後衛互換東家的交易案中，雷霆獲得保羅和兩個首輪選秀權，沃納洛斯基的報導指出，雷霆認為交易保羅的談判可能在12月15日後能有進展。

在「雙核心」都離隊後，雷霆走向重建，34歲的老將保羅不在球隊未來的藍圖，讓雷霆打算再展開交易將他送走，但保羅合約還剩下3年1.42億美元（約新台幣44.49億元），成為交易最大絆腳石。

保羅2005年進到NBA，是當年的年度最佳新秀，也入選年度新秀第一隊，生涯至今4次獲選年度第一隊，7次獲選年度防守第一隊，拿過4次助攻王、6次抄截王，也9次入選明星賽。

上季保羅在火箭打了58場比賽，平均每場比賽可拿下15.6分、4.6籃板、8.2助攻、2抄截。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080718