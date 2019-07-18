布蘭特利生涯百轟達陣 太空人大勝天使

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人隊布蘭特利（Michael Brantley）今天揮出生涯第100號全壘打，加上柯爾（Gerrit Cole）7局好投，幫球隊終場11比2擊敗洛杉磯天使。

今天比賽中，太空人斯普林格（George Springer）也貢獻一支3分打點全壘打。

天使的楚勞特（Mike Trout）因為右小腿扭傷連3場缺賽，即便加爾諾（Dustin Garneau）今天有全壘打演出，但球隊仍吞下明星賽後首敗；天使隊自明星賽後6場比賽只輸一場。

柯爾今天先發投7局，賞給對手11次三振，只送出1次四壞球保送，被擊出7支安打，丟掉1分自責分，在球隊贏球後拿下勝投，本季戰績10勝5敗。

天使隊在陣中選手史凱格斯（Tyler Skaggs）猝逝後的第一場比賽，以兩名投手聯手對西雅圖水手投出無安打比賽，當時投後面7局的右投潘尼亞（Felix Pena）擔任今天先發，但一開始就投得跌跌撞撞。

潘尼亞今天投4.2局雖有5次三振，投出1次保送，卻挨了包括一發全壘打在內的9支安打，丟掉8分都是自責分，最後吞下敗投，本季7勝3敗。

1局上半1出局，壘上有人的情況下，布蘭特利揮出兩分打點全壘打，這是他本季第13支全壘打，也讓他達到生涯百轟的里程碑。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080718