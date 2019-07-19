選秀榜眼岳政華520萬加盟兄弟 與哥哥當隊友

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中信兄弟今天宣布，與本屆季中選秀第一指名的岳政華簽約，以簽約金新台幣520萬元，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬的條件加盟，將與哥哥岳東華一起在兄弟奮戰。

今年中職季中選秀狀元是被味全龍選進的劉基鴻，上星期剛加盟龍隊，簽約金590萬元，榜眼則為被兄弟選進的岳政華。

岳政華出身宜蘭，年僅18歲，來自穀保家商，為左投左打的二刀流選手，但高三後因傷勢，讓他現階段對打擊較有信心，守備位置主要是中外野，守備範圍大。

中信兄弟球團給予岳政華520萬元簽約金肯定，一軍月薪8萬元、二軍月薪6萬元，另有激勵獎金150萬。岳政華選擇92號，作為在兄弟球團的背號。

岳政華加盟兄弟後，正式與內外野兼修的哥哥岳東華當隊友，岳東華在2017年選秀也是兄弟第一指名，且當時簽約金也是520萬元。之前季中選秀時，岳政華曾說：「跟哥哥在同一隊競爭，一起加油。」

岳政華目前於U18世界盃中華隊集訓，昨天中信兄弟二軍也與U18中華隊在嘉義市立棒球場進行交流賽，岳政華擔任第3棒指定打擊，有1支安打表現。另外，第4指名的捕手張聖豪及第7指名的內野手林瑞鈞，也都有先發出賽。（編輯：張芷瑄）1080719