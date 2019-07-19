江少慶連3戰挨轟無關勝敗 張育成3安2打點

（中央社記者謝靜雯台北19日電）旅美印地安人隊小聯盟3A投手江少慶，今天對洋基隊3A先發，總計投3局失掉5分皆為責失分，連3場出賽挨轟，野手張育成單場3安2打點表現亮眼，印地安人以6比7輸球、江少慶無關勝敗。

江少慶近2場先發出賽失分偏多，14日先發出賽投2.2局被敲5支安打，失掉5分責失分、吞下敗仗，今天先發首局就有狀況，面對首名打者被敲陽春砲，兩人出局後再被敲二壘打、暴投讓跑者上到三壘，接著投出保送，三振抓到該局第3個出局數。

江少慶2局先被敲安打，接著被敲出三壘打失掉1分，1人出局後再被敲出二壘打、安打，總計單局失掉3分，3局2人出局後接連被敲2支安打再掉1分，接著投出觸身球保送，再讓打者敲出一壘方向滾地球出局，沒再擴大失分危機。

江少慶今天總計用87球投3局，被敲出偏多8支安打， 包括1發全壘打，投出5次三振，失掉5分皆為責失分，賽後防禦率升至5.56。

印地安人隊台灣野手張育成近期出賽打擊狀況不錯，今天先發打第5棒、守三壘，首局選到保送，3局敲出安打，5局球隊3比6落後時，適時安打幫助球隊送回第4分，7局球隊5比6落後時，再敲出二壘打，替球隊送回追平分，9局再選到保送。

今天比賽7局上半打完，兩隊6比6僵持不下，洋基隊7局下半搶分，靠著接連2次保送、二壘打，拿下致勝分，印地安人隊比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

張育成今天總計3打數敲出3支安打，貢獻2分打點，選到2次保送，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率升至2成77。（編輯：張芷瑄）1080719