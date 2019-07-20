洪聖欽下二軍調整 葉家淇有未來終結者條件

中職Lamigo桃猿隊投手葉家淇（中）19日拿下生涯首勝，投手教練吳俊良20日受訪表示，葉家淇具有很好的條件及優勢，期待他成長，未來也有望成為終結者。（Lamigo 桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月20日

（中央社記者謝靜雯桃園20日電）中職Lamigo桃猿隊投手洪聖欽昨天先發投4.2局失3分、無關勝敗，今天降下二軍調整；至於昨天拿下中職生涯首勝的葉家淇，投手教練吳俊良期待他成長，未來也有成為終結者的條件。

洪聖欽本季出賽表現不算穩定，上半季6月22日中繼出賽，1個出局數沒有抓到失掉3分退場。賽後桃猿總教練洪一中話說得重，希望洪聖欽投球要有想法，要懂得配球，改善失投球容易被打的問題。

6月底洪聖欽改為先發出賽，但也都出現單場失分偏多情形，昨天對富邦悍將隊先發，總計投4.2局被敲8支安打，包括2發全壘打，失掉3分皆為責失分，球隊拿下比賽勝利，洪聖欽無關勝敗。

吳俊良直言，就如昨天賽後洪一中說的，洪聖欽在贏球的時候反而不會投球，在落後或輸球的時候比較放得開，今天讓他下二軍，接下來二軍調整及訓練還是依照先發投手方式準備。

桃猿隊投手葉家淇昨天中繼投1.1局沒被敲出安打，投出1次三振，飆速153公里，拿下中職生涯首勝。但洪一中不滿意，直言葉家淇還有很多東西需要學習，包括壘上有跑者時的牽制能力。

葉家淇是桃猿隊極力培養的年輕先發投手，但吳俊良也提到，葉家淇具有很好的條件，有左投優勢、球速快，變化球如果丟得準的話，其實並不好打，就看他之後的成長，若能再進步，未來也有成為終結者的條件。（編輯：張雅淨）1080720