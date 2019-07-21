高國麟胸椎傷勢康復 重返先發挑戰守三壘

（中央社記者楊啟芳桃園21日電）富邦悍將高國麟今天先發打第7棒，之前高國麟因胸椎傷勢在二軍一段時間，康復後終於回到一軍，並在今天擔任比較不熟悉的先發三壘手，他表示，會盡力準備好。

高國麟5月底因胸椎不舒服下二軍，直到這個月16日才重返一軍，不過都以代打為主。昨天對Lamigo桃猿的比賽中，高國麟7局上代打，就從李茲手中敲出1分打點安打，他今天表示，「李茲是一個球速快的投手，就挑他比較有自信的球攻擊，結果是好的，也證明這個策略是對的」。

之前高國麟胸椎不舒服，最嚴重時連轉腰都沒辦法，不過經過復健後現在已經沒有問題。對於近期較常擔任的代打角色，高國麟指出，「擔任代打因為在場下的時間比較多，要做足功課，並在場邊一直練打，掌握比賽的Timing。」

高國麟今天終於重返先發，擔任三壘手，去年高國麟守備位置是一、三壘為主，但本季春訓主要是練外野，在二軍也都沒有守內野，相較生疏一點，不過他表示，會盡力準備好。

談到內外野的不同，高國麟表示，「在內野球來的時間、節奏都比外野快，戰術上面也不同，也必須更專心。」高國麟還笑說，昨天在三壘守個幾局，就流汗到全身都是濕的，體力消耗比較快。（編輯：黃世雅）1080721