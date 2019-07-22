桃猿與3新秀達合約共識 林澤彬簽約金300萬元

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職Lamigo桃猿隊今天公布與今年選秀第3、4、6輪選進新人林澤彬、曾琦和莊昕諺達成合約共識，林澤彬簽約金新台幣300萬元、曾琦240萬元、莊昕諺155萬元。

桃猿隊今年季中選秀總計選進7人，今天公布與其中3人達成合約共識，第3輪選進內野手林澤彬，來自台灣體育大學棒球隊，攻守條件相當出色，鎮守遊擊大關，身手矯健，是不可多得的內野新星，簽約金300萬元、一軍月薪7.5萬元附帶60萬元的激勵獎金。

第4輪選進的國立體育大學棒球隊投手曾琦，投球機制佳、具有身材優勢，實力不俗，球團期待曾琦能夠更精進，早日成為中流砥柱，曾琦以簽約金240萬元、一軍月薪7萬元附帶40萬元的激勵獎金加盟。

第6輪選進的南英商工棒球隊應屆畢業生投手莊昕諺，高中時期為球隊王牌投手，展現掌握全場的能力、潛力備受看好，莊昕諺以簽約金155萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金60萬元的條件與球團達成加盟共識。

三人辦理入團相關程序後將正式投入球隊訓練；桃猿隊今年季中選秀首輪選入投手蘇俊璋，先前入選中華成棒隊參賽荷蘭港口盃棒球邀請賽，出賽表現不錯，但合約還在持續溝通中，據了解目前球團開出簽約金不到500萬元。（編輯：管中維）1080722