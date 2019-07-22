更多編輯台推薦新聞：
喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照
國際

喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元
國際

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
港媒：警方鎖定700餘反送中示威者 部分已逃海外
首頁 / 運動

桃猿與3新秀達合約共識 林澤彬簽約金300萬元

最新更新：2019/07/22 15:15

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職Lamigo桃猿隊今天公布與今年選秀第3、4、6輪選進新人林澤彬、曾琦和莊昕諺達成合約共識，林澤彬簽約金新台幣300萬元、曾琦240萬元、莊昕諺155萬元。

桃猿隊今年季中選秀總計選進7人，今天公布與其中3人達成合約共識，第3輪選進內野手林澤彬，來自台灣體育大學棒球隊，攻守條件相當出色，鎮守遊擊大關，身手矯健，是不可多得的內野新星，簽約金300萬元、一軍月薪7.5萬元附帶60萬元的激勵獎金。

第4輪選進的國立體育大學棒球隊投手曾琦，投球機制佳、具有身材優勢，實力不俗，球團期待曾琦能夠更精進，早日成為中流砥柱，曾琦以簽約金240萬元、一軍月薪7萬元附帶40萬元的激勵獎金加盟。

第6輪選進的南英商工棒球隊應屆畢業生投手莊昕諺，高中時期為球隊王牌投手，展現掌握全場的能力、潛力備受看好，莊昕諺以簽約金155萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金60萬元的條件與球團達成加盟共識。

三人辦理入團相關程序後將正式投入球隊訓練；桃猿隊今年季中選秀首輪選入投手蘇俊璋，先前入選中華成棒隊參賽荷蘭港口盃棒球邀請賽，出賽表現不錯，但合約還在持續溝通中，據了解目前球團開出簽約金不到500萬元。（編輯：管中維）1080722

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報