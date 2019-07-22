英國高球公開賽 勞瑞不畏惡劣天候勇奪大賽首冠

（中央社英國波楚施21日綜合外電報導）愛爾蘭高球選手勞瑞（Shane Lowry）今天在英國公開賽頂住狂風暴雨，以6桿差距力克英國的佛利特伍（Tommy Fleetwood），拿下他在大賽的首冠。

在天候極為惡劣的情況下，勞瑞末輪打出高於標準桿1桿的72桿，但仍以4輪總計低於標準桿15桿269桿成績，高舉英國公開賽冠軍獎盃「葡萄壼獎杯」（Claret Jug）。

勞瑞在第4輪始終維持至少領先3桿優勢，佛利特伍難以對他構成足夠壓力；佛利特伍在第14洞吞下雙柏忌後，實際上已無望挑戰勞瑞。佛利特伍末輪只打出高於標準桿3桿的74桿，最終以4輪總計低於標準桿9桿的275桿成績獲得亞軍。

儘管天候惡劣，大批球迷仍在球場為選手大聲喝采，領先的勞瑞今天在第1洞吞下柏忌，讓情勢一度緊張。

之後他在第4洞到第7洞間抓下3隻小鳥，讓總桿數變成低於標準桿18桿，將領先拉開。

32歲的勞瑞在賽後記者會說：「能帶著獎盃坐在這裡，真的太不可思議了，看看獎盃上的名字，我真的很不敢相信那是我，我沒辦法想像這真的發生了。」

1951年後首場在北愛爾蘭土地上進行的英國公開賽，勞瑞走下第18洞時，讓家鄉球迷雀躍不已，這場比賽甚至可說是勞瑞生涯的代表作。

勞瑞說：「我知道我在家鄉出賽，且在最後的第18洞仍保持領先，我讓自己享受其中，當我走下第18洞時，情況真的難以置信，他們（指球迷）歌唱著，且陷入瘋狂。」

「有時候我會因為在家鄉球迷面前打球而陷入掙扎，且以前真的發生過，但過去幾天憾事不再重演，我打得蠻好的。」（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080722