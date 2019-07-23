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日本羽球公開賽 戴資穎直落二闖頭關

最新更新：2019/07/23 16:43

（中央社記者龍柏安台北23日電）世界球后戴資穎，今天在2019日本羽球公開賽女單首輪，以21比17、21比19直落二拍落世界排名11的美國女將張蓓雯，拉出對戰7連勝，並順利挺進第2輪。

總獎金75萬美元（約新台幣2350萬元）的日本羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，也是僅次超級1000系列的次頂級賽事。

戴資穎上週在印尼羽球公開賽，因過敏引發身體不適，所幸轉戰日本後狀況已獲得舒緩，今天首輪她一路壓著對手打，首局最多握有12比4領先。

張蓓雯在首局後段發力猛追，一度將差距縮小至只差3分，而小戴在浪費3個局點後，仍順利以21比17先馳得點。

次局雙方展開激烈拉鋸，鏖戰成10比10平，接下來小戴找回節奏，一口氣連拿6分取得領先，不料張蓓雯再次發動猛攻，又在比賽尾盤將比分追至19比19扯平。

所幸決勝關頭，小戴重新穩住陣腳，連拿2分甩開對手糾纏，以21比19有驚無險拿下，她全場耗費31分鐘，順利拿下對戰交手的7連勝。

至於世界排名13的台灣男雙組合廖敏竣、蘇敬恒，今天在首輪以7比21、20比22不敵世界排名第5的日本搭檔遠藤大由與渡邊勇大、首輪止步。

盧敬堯與楊博涵在男雙首輪，則碰上大會第7種子、印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto），兩人同樣以10比21、13比21直落二吞敗出局。（編輯：屈享平）1080723

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