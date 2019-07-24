道奇砸31億元改造球場 迎2020大聯盟明星賽[影]

（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）美國職棒MLB洛杉磯道奇隊今天宣布主辦2020年大聯盟明星賽，發表價值1億美元（約新台幣31億元）的外野看台改善計畫，360度環形連結所有觀眾席。

為了明年球季，道奇隊計劃改造外野觀眾席，設置約2500坪的露天廣場，包括餐廳、酒吧、兒童遊戲區、音樂演出空間，同時架設空橋、電梯連結到其他看台。

57歲的道奇球場蓋在市郊的丘陵，俯瞰整個洛杉磯市。它是大聯盟現役第3古老的球場，僅次於波士頓紅襪的芬威球場（Fenway Park）及芝加哥小熊的瑞格利球場（Wrigley Field）。

這將是道奇球場1962年啟用以來，四面看台第一次環形連接。以往的原始設計，球迷停車在指定入口之後，直接走到自己的位子。改建之後，除了有一個嶄新的大門，也方便球迷四處走動，參與賽前活動。

道奇隊今天在主場宣布，主辦2020年的棒球界仲夏夜饗宴，也就是第91屆的美國職棒大聯盟明星賽，主視覺LOGO以好萊塢的黃金年代發想，這座球場暌違40年再度成為明星賽的舞台。

91歲的傳奇播音員史卡利（Vin Scully）、91歲的傳奇總教練拉索達（Tommy Lasorda）與大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）、洛杉磯市長賈西迪（Eric Garctti）出席今天在球場的記者會。

賈西迪在推特上表示：「道奇球場是展現洛杉磯精神的最佳表徵，也是進場觀賽、為比賽歡呼的最佳場館與城市。」

賈西迪向電視台表示，這是把洛杉磯打造為世界運動之都的一環，除了今天發表的道奇球場改建計畫，為了2028年奧林匹克運動會，洛杉磯正在興建一座全新的運動主場館。

道奇球場儘管高齡，每年仍吸引330萬人次進場，總裁卡斯登（Stan Kasten）說：「我們想要保留棒球的傳統，同時我們也要為了新一代球迷帶來新潮的改建計畫。」（編輯：陳永昌）1080724