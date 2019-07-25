球場防治秋行軍蟲成功 U12少棒賽將如期開打

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市亞太國際棒球訓練中心在18日證實發現秋行軍蟲，經列管進行防治工作後，今天宣布防治成功，U12世界盃棒球錦標賽將於明天如期開打。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，今天上午經行政院農業委員會台南區農業改良場再次檢查後，確認秋行軍蟲防治成功，球場內未再發現秋行軍蟲蹤跡。

台南市農業局指出，自18日確認在球場草皮發現秋行軍蟲開始，台南市政府工務局及施工單位除持續進行球場場館裝修工程，更不遺餘力努力防治，順利在比賽前完成防治工作。農業局將透過性費洛蒙誘集器持續監測秋行軍蟲出沒，確保維持現有的防治成果。

台南市政府指出，2019世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃棒球錦標賽將於明天至8月4日舉行，台灣、日本、韓國、美國、墨西哥、古巴、委內瑞拉、澳洲、斐濟、捷克、義大利、南非等12支隊伍參賽，明晚由地主台灣對上古巴，邀請球迷到全新球場看球。（編輯：陳俊碩）1080725