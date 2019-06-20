基隆首例秋行軍蟲入侵 市府噴藥防堵

基隆市政府19日接獲第一起通報案例，中正區小型菜園的玉米株經確認為秋行軍蟲，面積約100平方公尺（60株），市府已提供藥劑執行噴藥作業，並呼籲民眾加強巡視農地及農作物。（基隆市府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年6月20日

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）秋行軍蟲入侵台灣，基隆市府昨天接獲第一起通報案例，中正區小型菜園的玉米株經確認為秋行軍蟲，面積約100平方公尺（60株），市府已提供藥劑執行噴藥作業，避免疫情擴大。

市府產業發展處副處長鄭永陽今天表示，民眾昨天透過APP上傳疑似秋行軍蟲照片，行政院農委會動植物防疫檢疫局隨即請市府人員前往現場勘查，經拍攝各角度幼蟲照片傳送防疫人員判讀後，確認為秋行軍蟲。

鄭永陽說，防檢局宣布自18日起進入防疫第2階段，秋行軍蟲發生案例以強制噴藥為原則，市府已提供民眾藥劑執行噴藥作業並持續監控至採收期結束為止。

鄭永陽呼籲，為避免疫情擴大，請民眾加強巡視農地及農作物，並利用「農作物天然災害及時回報」APP通報防檢局，市府及相關單位將派員前往採樣，若確認為秋行軍蟲，將積極辦理後續防治措施，共同防堵秋行軍蟲。（編輯：李錫璋）1080620