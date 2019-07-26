宜蘭囝仔林昀儒桌球鑽石賽奪冠 朝奧運邁進

（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）出身宜蘭的桌球小將林昀儒日前在T2桌球鑽石賽勇奪冠軍，林昀儒今天與父母一同前往縣府與縣長林姿妙見面，林昀儒的父親林學宜說，兒子會繼續努力精進自己，並朝奧運目標邁進。

年僅17歲的台灣「桌球神童」林昀儒，21日晚間在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽，最後兩局連拿12分，最終以4比1擊敗中國名將樊振東，勇奪冠軍。

出身宜蘭縣員山鄉的林昀儒，父親是國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系教授林學宜，母親則是宜蘭縣壯圍國中校長陳貴玲，兩人栽培兒子不遺餘力，陳貴玲這次也自費陪同林昀儒出國比賽，全程陪伴給予林昀儒支持與鼓勵。

林昀儒的父母為栽培兒子不惜砸下重本，不僅自費找來中國大陸籍教練貼身指導，為了方便兒子練球，國高中也選擇就讀台北桌球名校麗山國中、內湖高工，並以在宜蘭自學為主，目前在宜蘭礁溪鄉吳沙國中自主練習。

林昀儒今天下午與父母一同前往宜蘭縣政府與縣長林姿妙見面，陳貴玲說，林昀儒在小學3年級時參加桌球育樂營，從此就與這顆在球桌上不停跳躍、飛快旋轉，打擊時會發出Ping Pong聲音的小白球結下不解之緣，全家人也跟他一起栽進桌球世界。

林姿妙則頻頻稱讚林昀儒小小年紀，－定付出比同齡選手更多的練習時間，他不僅是台灣之光，也是宜蘭人的驕傲，也讚許他的父母自小學開始就努力栽培孩子，這次勇奪冠軍佳績，更提升宜蘭在世界體壇的能見度。

林姿妙說，為培育宜蘭縣傑出體育選手，縣府除長期投注訓練經費補助學校，提供選手完善培育環境外，也期盼選手能在地就學，未來會請教育處一起努力，將頂尖選手留在宜蘭深根發展，繼續為宜蘭爭取更好的成績。

8月17日即將滿18歲的林昀儒，對於未來目標，林學宜說，就是每天都做好應該做的事，林昀儒會繼續努力精進自己，並朝奧運選手目標邁進。（編輯：屈享平）1080726