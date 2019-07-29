世界軟式少棒江承恩再見安 中華拿隊史第12冠

第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，29日冠軍戰中華隊江承恩再見安，率隊以2比1擊敗日本大阪隊，拿下中華隊史第12座冠軍。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月29日

（中央社記者謝靜雯台北29日綜合報導）第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，中華隊一天兩戰，4強擊敗日本江戶川隊，冠軍戰江承恩再見安，率隊以2比1擊敗日本大阪隊，拿下中華隊史第12座冠軍，大會MVP為王奕翔。

世界少年軟式棒球錦標賽今年以新竹縣關西國小棒球隊為主體組成明星隊參賽，比賽於27日起在日本埼玉縣舉行，總計12隊參加。賽程受雨勢影響，8強賽因雨取消，今天直接舉行4強決賽，中華隊與日本江戶川聯隊交手。

4強戰，中華隊在首局靠著江承恩二壘安打、闕鈞宇適時安打，先馳得點；3局陽善同選到保送上壘，靠著對方守備失誤拿下第2分。中華隊投手群鍾亦恩、王奕翔、李友仁聯手，沒讓對手拿下分數，以2比0拿勝、晉級冠軍戰。

冠軍戰與日本大阪隊交手，中華隊首局有狀況，先掉1分；下半局有攻勢，陽善同二壘安打、再靠連兩次短打戰術推進，先搶下追平分；兩隊5局打完，1比1僵持不下；6局下半、2人出局後，江承恩再見安，率隊拿下勝利。

江承恩扛中華隊中心棒次第4棒，關鍵時刻有表現。中華隊總教練紀諺廷表示，「他的優點是擊球率很高，最後半局能敲出致勝安打，表示球員有頂住壓力」。

冠軍戰驚險拿勝，紀諺廷點出，先發投手開賽不穩，李友仁接手中繼4.2局無失分，是搶勝關鍵之一；後援投手陳克函表現也很不錯，才能有機會在最後半局拿下分數、順利奪冠。

中華隊繼2016年後再拿下世界少年軟式棒球錦標賽冠軍，紀諺廷表示，賽程因雨打亂，部分球員也因感冒而身體不適，靠著強烈企圖心才能拿下最後勝利。

他說，感謝球員家長們幫忙，並希望球員們在此次比賽留下美好回憶，「在未來棒球路上秉持快樂、積極堅持到底的心態往前衝」。（編輯：戴光育）1080729