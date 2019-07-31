3年31億延長合約 拓荒者續留麥卡倫

（中央社波特蘭30日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者同意以3年1億美元（約新台幣31.33億元）延長合約，留住後衛麥卡倫（CJ McCollum）。

27歲的麥卡倫2020-21年球季後將成為非受限自由球員，如今簽下這份合約，接下來他將繼續留在拓荒者5個球季。

今年拓荒者在西區準決賽擊敗丹佛金塊的比賽中，麥卡倫扮演關鍵角色，他在系列賽第7戰攻下37分，幫助拓荒者打進分區決賽。

拓荒者之後遭金州勇士以4比0橫掃，但在留下麥卡倫和里拉德（Damian Lillard）後，接下來的球季將可望持續保有戰力。

在續留麥卡倫之前，拓荒者已經和里拉德簽下4年1.96億美元（約新台幣61.4億元）的延長合約。

拓荒者籃球事務總裁歐許（Neil Olshey）透過球隊發出的聲明表示：「麥卡倫是球隊基石，也是我們未來重要的一部分…這份延長合約代表麥卡倫、拓荒者和波特蘭間更深一層的承諾。」

麥卡倫在2013年選秀會上，被拓荒者於第1輪第10順位選上，過去4個球季，每年平均得分都超過20分。

2018-19球季例行賽，他出賽70場都是先發，平均可得21分、4籃板、3助攻，並砍進167個三分球；本季16場季後賽中，有平均24.7分、5籃板、3.7助攻，幫助拓荒者打進到西區冠軍賽。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080731